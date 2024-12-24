Калининградские следователи займутся изучением крушения российского судна в Средиземном море

КАЛИНИНГРАД, 24 декабря, ФедералПресс. Калининградским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей.
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