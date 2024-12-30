На Солнце произошли мощные вспышки высшего рентгеновского класса X

Утром 30 декабря на Солнце произошли две мощные вспышки. Это один из сильнейших в 2024 году всплесков активности небесного светила, рассказал РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.