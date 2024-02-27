Девятого августа двадцать третьего летчик Максим Германович Кузьминов по предварительному сговору с разведкой террористической организации "Украина" перенаправил из Курска на землю, пока ею оккупированную, вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил Российской Федерации с грузом запасных частей для истребителей.