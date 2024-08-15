Захарова отреагировала на статью WSJ о терактах на «Северных потоках»

Запад пытается снять с себя ответственность за теракт на «Северных потоках». Как сообщают «Известия», так официальный представитель Мария Захарова прокомментировала материал The Wall Street Journal о причастности Украины к диверсии.
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