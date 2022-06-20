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Путин сказал 4 слова, которыми обозначил истинное состояние дел в Курганской области

Путин сказал 4 слова, которыми обозначил истинное состояние дел в Курганской области

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме Владимир Путин упомянул Зауралье. Говоря про регионы с наибольшим прогрессом, Владимир Путин дал четырьмя словами характеристику Курганской области — "Рост на тридцать шесть позиций".

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