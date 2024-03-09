Ренессанс «балканского стакана» в зоне СВО

«Стакан» под РГД-5 в руках нашего бойца в зоне СВО на кадрах МО РФ. Не так давно появилось видео, на котором рабочие Челябинского завода рассказывали про свой вариант наствольной мортирки для стрельбы из автоматов системы Калашникова калибра 5.
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