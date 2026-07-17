Твой континент
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Твой континент

179 подписчиков

В июне 2026 года инфляция в Свердловской области ускорилась до 6,9% из-за роста цен на бензин

В июне 2026 года рост цен в Свердловской области ускорился до 6,9% в основном из-за удорожания моторного топлива — сезонный спрос совпал с временным сокращением предложения из-за ремонтов на НПЗ, рассказали в Уральском ГУ Банка России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии