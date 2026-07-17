В июне 2026 года инфляция в Свердловской области ускорилась до 6,9% из-за роста цен на бензин

В июне 2026 года рост цен в Свердловской области ускорился до 6,9% в основном из-за удорожания моторного топлива — сезонный спрос совпал с временным сокращением предложения из-за ремонтов на НПЗ, рассказали в Уральском ГУ Банка России.
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