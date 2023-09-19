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«Ман Сити» 37 раз пробил по воротам «Црвены Звезды», 16 – в створ. У сербов 3 удара

«Ман Сити» 37 раз пробил по воротам «Црвены Звезды», 16 – в створ. У сербов 3 удара

Матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1. За матч игроки «Манчестер Сити» нанесли 37 ударов по воротам «Црвены Звезды», 16 из них – в створ.

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