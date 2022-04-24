БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Германии началось преследование высокопоставленных «пророссийских» политиков

В Германии началось преследование высокопоставленных «пророссийских» политиков

Партия социал-демократов, получившая в коалиции кресло федерального канцлера для Олафа Шольца, попала под пристальное внимание и расследование из-за скандала по поводу российских связей главы земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэлы Швезиг.

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