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В 2027 году минимальная выплата за день болезни может достичь 1033 рублей

В 2027 году минимальная выплата за день болезни может достичь 1033 рублей

Рост связан с увеличением МРОТ на 6,8% — до 28 935 рублей В 2027 году минимальный размер больничного может достичь примерно одной тысячи рублей в день.

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