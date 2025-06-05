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Алексей Рыбников: "У молодых композиторов появился грозный враг – искусственный интеллект"

Алексей Рыбников: "У молодых композиторов появился грозный враг – искусственный интеллект"

Алексей Рыбников – автор музыки более чем к 100 фильмам, среди которых «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку», «Тот самый Мюнхгаузен», к рок-операм «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

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