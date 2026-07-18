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Этот таинственный мир

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Генетические часы старения лишились своей главной тайны благодаря новому методу

Исследователи из Института изучения старения имени Фрица Липмана в Йене разработали новый метод TFMethyl Clock, позволяющий не просто оценивать биологический возраст, но и выявлять конкретные молекулярные причины старения организма.

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