Генетические часы старения лишились своей главной тайны благодаря новому методу

Исследователи из Института изучения старения имени Фрица Липмана в Йене разработали новый метод TFMethyl Clock, позволяющий не просто оценивать биологический возраст, но и выявлять конкретные молекулярные причины старения организма.
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