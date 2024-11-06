В Steam вышла игра по культовому аниме «Тетрадь смерти», в которой Кира противо...

В Steam вышла игра по культовому аниме «Тетрадь смерти», в которой Кира противостоит L. У нее уже очень положительные отзывыКомпания-издатель Bandai Namco Entertainment и студия-разработчик Grounding выпустили игру по мотивам аниме и манги «Тетрадь смерти».