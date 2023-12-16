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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор саудовской лиги о Мбаппе: «Был явный интерес. Это открытый разговор, но мы не знаем, чего он хочет»

Директор саудовской лиги о Мбаппе: «Был явный интерес. Это открытый разговор, но мы не знаем, чего он хочет»

Прошлым летом подписать нападающего «ПСЖ» пытался «Аль-Хилаль», который предлагал форварду контракт на 700 млн евро в год.

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