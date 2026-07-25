Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, отметив, что ограничение сохранится как для производителей, так и для непроизводителей топлива, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии