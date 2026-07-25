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Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года

Россия продлит запрет на экспорт бензина до конца 2026 года

Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца 2026 года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, отметив, что ограничение сохранится как для производителей, так и для непроизводителей топлива, пишет ТАСС.

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