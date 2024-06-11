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Царьград

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Дмитрий Нагиев живет в Дубае и снимается в рекламе за 17 миллионов долларов

Дмитрий Нагиев живет в Дубае и снимается в рекламе за 17 миллионов долларов

О месте проживания и доходах шоумена рассказал его товарищ Отар Кушанашвили.Телеведущий Дмитрий Нагиев, который с началом СВО перестал вести проекты на федеральных каналах и показываться на светских мероприятия, сейчас проживает в Дубае.

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