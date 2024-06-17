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Семья Брюса Уиллиса показала редкие фото с актером

Семья Брюса Уиллиса показала редкие фото с актером

Известный голливудский актер Брюс Уиллис окружен любовью и заботой со стороны всей своей семьи. Его нынешняя жена, Эмма Хеминг, бывшая супруга Деми Мур, вместе с тремя старшими дочерьми Румер, Скаут и Таллулой, опубликовали трогательное обращение, сопровождая его редкими фотографиями разных периодов жизни 69-летнего артиста.

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