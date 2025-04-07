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Царьград

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Турецкие авиакомпании упростили возврат билетов: новые правила в деталях

Турецкие авиакомпании упростили возврат билетов: новые правила в деталях

Turkish Airlines и AJet изменили политику возврата билетов, позволяя вернуть стоимость в течение суток после покупки без штрафов, если до вылета остаётся более недели.

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