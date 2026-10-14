Работа терминалов спутникового интернета Starlink на Украине была замедлена без предварительного предупреждения, что застало украинских военных врасплох.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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