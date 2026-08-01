Изменение цены товара на маркетплейсах несколько раз за день объяснили

Цена одного и того же товара на маркетплейсе может меняться несколько раз в течение суток, рассказал ведущий специалист по операционной эффективности, управлению цепочками поставок и оптимизации масштабных бизнес-процессов в логистике и электронной коммерции Игорь Киселев.