На острове Матуа прошли учения береговых ракетных комплексов Бастион

На острове Матуа Курильской гряды расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника.
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