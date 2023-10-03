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Мировое обозрение

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На острове Матуа прошли учения береговых ракетных комплексов Бастион

На острове Матуа прошли учения береговых ракетных комплексов Бастион

На острове Матуа Курильской гряды расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион", несущие круглосуточное дежурство по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами, провели плановую тренировку по уничтожению корабля условного противника.

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