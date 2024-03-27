В Петербурге арестовали подростка за поджог батарейного шкафа у ж/д станции

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца — до 24 мая — Михаила Бугаева и молодого человека 2009 года рождения (его имя не называется) за поджог батарейного шкафа у железнодорожной станции «Удельная».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии