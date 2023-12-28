В ООН рассказали о снайперах, стрелявших на Майдане

Откровение о событиях 2014 года рассказал бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко.Виталий Захарченко на неформальном заседании Совбеза ООН рассказал, что американские спецслужбы доставили в Киев в 2013-2014 годах снайперов, стрелявших в протестующих и в силовиков.