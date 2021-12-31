Русская планета

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Украине дали 10 минут на разгром в войне с Россией

Украине дали 10 минут на разгром в войне с Россией

Россия разгромит Украину за 10 минут и российские военные даже не зайдут на территорию страны. Такой сценарий предрек депутат Верховной рады Олег Волошин.

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