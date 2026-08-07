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В 4 последних матчах московского и махачкалинского «Динамо» забивала только одна команда. 1.78 – продление тренда

Московское «Динамо» примет «Динамо» Мх в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ. В 4 последних личных встречах забивала только одна команда – трижды выиграли москвичи (3:0, 4:0, 1:0), еще один раз – махачкалинцы (1:0).

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