«[censored] ... Государственная»

Скандал у нас, друзья. На Петербургском международном юридическом Форуме председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ярко выступил в дискуссии, посвящённой миграционному законодательству.
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