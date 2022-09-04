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Подразделения армейского корпуса ВВО в ходе СКШУ «Восток-2022» отработали задачи ведения противодесантной обороны

Подразделения армейского корпуса ВВО в ходе СКШУ «Восток-2022» отработали задачи ведения противодесантной обороны

По замыслу эпизода противник, применяя беспилотные летательные аппараты и средства радиоэлектронной борьбы, совершил попытку скрытной высадки тактического десанта на остров Сахалин.

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