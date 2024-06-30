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В Челябинской области вышла из берегов Юрюзань. В зоне подтопления десятки туристов

В Челябинской области вышла из берегов Юрюзань. В зоне подтопления десятки туристов

В Челябинской области спасатели эвакуируют туристов, попавших под удар стихии. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, обильные осадки привели к выходу из берегов реки Юрюзань.

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