ФОТО: TUNAHAN TURHAN/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ СЕКС-СКАНДАЛ НА ВЫБОРАХ В ТУРЦИИ: "ВАГНЕР" ШТУРМУЕТ АНКАРУ В преддверии выборов в Турции американский фаворит в президентской гонке Кемаль Кылычдароглу, по сути, обвинил Россию во вмешательстве в демократический процесс.
Популярные статьи
- Приговор уже подписан: финнам остается только прозябать в ожидании своей участи
- Подарок СССР нужно вернуть назад: РФ есть, чем ответить привыкшим к безнаказанности полякам
- Хорошо, что мы не поехали на Евровидение-2023. Лучше не видеть, во что Европа превратила искусство. Скандал на шоу из-за Финляндии и НАТО
Свежие комментарии