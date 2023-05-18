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В преддверии выборов в Турции американский фаворит в президентской гонке Кемаль Кылычдароглу, по сути, обвинил Россию во вмешательстве в демократический процесс.

В преддверии выборов в Турции американский фаворит в президентской гонке Кемаль Кылычдароглу, по сути, обвинил Россию во вмешательстве в демократический процесс.

ФОТО: TUNAHAN TURHAN/GLOBALLOOKPRESS АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ СЕКС-СКАНДАЛ НА ВЫБОРАХ В ТУРЦИИ: "ВАГНЕР" ШТУРМУЕТ АНКАРУ В преддверии выборов в Турции американский фаворит в президентской гонке Кемаль Кылычдароглу, по сути, обвинил Россию во вмешательстве в демократический процесс.

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