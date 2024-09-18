В Прикамье ввели новый безопасный метод исследования кровеносных сосудов

Метод особенно важен для пациентов с заболеваниями почек.В Пермском крае внедрили новый метод ангиографии, который позволяет врачам безопасно исследовать кровеносные сосуды, используя углекислый газ вместо традиционного контрастного вещества.
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