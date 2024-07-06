Поздравляем дорогого зятя Шамаева Алексея Сергеевича с днём рождения 🎂🎁🎊 От всей души и чистого сердца желаем счастья и здоровья на долгие лета.
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Поздравляем дорогого зятя Шамаева Алексея Сергеевича с днём рождения 🎂🎁🎊 От всей души и чистого сердца желаем счастья и здоровья на долгие лета.