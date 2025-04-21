Пенсионеров из Бескудникова приглашают на тренинг по коммуникации с близкими

Центр московского долголетия «Бескудниково» приглашает жителей 22 апреля принять участие в уникальном тренинге по коммуникации «Диалог поколений», который проводится совместно с Московским институтом психоанализа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии