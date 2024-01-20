Еще 2 миллиона тенге хочет потратить акимат Мангистау на аренду авто для госслужащих

На аренду одного автомобиля областной акимат готов потратить более двух миллионов тенге. Конкурс на услуги по аренде легкового автомобиля (не менее 2018 года выпуска) с водителем на сайте госзакупок проводит управление делами акимата Мангистауской области.
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