Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Царьград Коллаж Царьграда Бывший командующий 58-й армией ВС России, сломившей контрнаступ ВСУ в Запорожской области в 2023 году, генерал-майор Иван Попов выступил с последним словом в Тамбовском гарнизонном суде: "Я ошибался".

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