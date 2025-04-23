Генерал Попов выступил с последним словом: "Я ошибался"

Царьград Коллаж Царьграда Бывший командующий 58-й армией ВС России, сломившей контрнаступ ВСУ в Запорожской области в 2023 году, генерал-майор Иван Попов выступил с последним словом в Тамбовском гарнизонном суде: "Я ошибался".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Киргизы в панике, таджики в шоке»: КНДР отправляет к нам на работу своих ребят и девчат, настоящих комсомольцев
- Сорвали иконы и назвали Пасху "харам" - теперь ответят за всё. Блогер о реакции Бастрыкина на скандал с мигрантами: "России не нужны дикари"
- Мораторий закончился в полночь. Десять "Искандеров" полетели один за другим: "Мощнейший удар за все три года"
Свежие комментарии