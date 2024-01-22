Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

Владимир Карпов

Осталось только понять - почему до сих пор наши не делают того, что заслужили укро-террористы, если даже об этом говорит бывший американский майор Станислав Крапивник ??? Ведь наши наверняка знают, где находятся дома укро-нацистов ... Тогда в чём же дело, почему наши продолжают сопли жевать ???