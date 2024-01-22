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Закон и Порядок

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Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

Майор ВС США – Украинских террористов нужно расстреливать. Лучше вешать

России пора бить по домам тех генералов и полковников ВСУ, которые отдают преступные приказы и их исполняют, заявил служивший в армии США с 1993 по 2004 год бывший американский майор Станислав Крапивник, который вернулся в Россию, не пожелав участвовать в подготовке к войне со страной, в которой он родился.

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Комментарии
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Владимир Карпов
Осталось только понять - почему до сих пор наши не делают того, что заслужили укро-террористы, если даже об этом говорит бывший американский майор Станислав Крапивник ??? Ведь наши наверняка знают, где находятся дома укро-нацистов ... Тогда в чём же дело, почему наши продолжают сопли жевать ???
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