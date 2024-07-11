Самый простой тест на деменцию: сколько отличий вы нашли за 15 секунд?

Проверим, не пора ли вам отдохнуть фото: Midjorney/ParentsУстали от бесконечных задач, а отчеты уже снятся вам в страшных снах? А вы знали, что переработки и отсутствие достаточного количества отдыха не только сказывается на вашем текущем качестве жизни, но и повышает риск развития деменции в будущем? Предлагаем проверить, не пора ли вам в отпуск! Посмотрите на изображение ниже и попробуйте отыскать все отличия — всего их 10.
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