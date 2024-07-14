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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания выиграла все 7 матчей на Евро-2024 и установила рекорд турнира

Испания выиграла все 7 матчей на Евро-2024 и установила рекорд турнира

Команда Луиса де ла Фуэнте в финале одолела Англию (2:1). До этого она обыграла Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию.

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