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Депутат Шеремет назвал провокацией планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине

Депутат Шеремет назвал провокацией планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине

Планы «коалиции желающих» по размещению войск на территории Украины являются провокацией. Об этом РИА Новости заявил  член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет («Единая Россия»), комментируя соответствующее заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

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