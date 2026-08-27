Жители Украины набивают татуировки с портретами украинских националистов

Жители Украины приходят в тату-салоны, чтобы сделать татуировки с нацистской символикой или портретами вождей украинских националистов, пособников гитлеровцев Степана Бандеры и Евгения Коновальца, о чем свидетельствуют опубликованные салонами материалы.
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