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Русская весна

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Жители Украины набивают татуировки с портретами украинских националистов

Жители Украины набивают татуировки с портретами украинских националистов

Жители Украины приходят в тату-салоны, чтобы сделать татуировки с нацистской символикой или портретами вождей украинских националистов, пособников гитлеровцев Степана Бандеры и Евгения Коновальца, о чем свидетельствуют опубликованные салонами материалы.

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Комментарии
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Traveller
И это здорово!!! Нацики моментально опознаются и бегом к ближайшей стенке или столбу!
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1 м.
ШКИПЕР
В любой стране есть люди , есть и идиоты , но когда количество идиотов становится больше нормальных людей, то получается Усраина.
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1 м.
vagas Karlito
Так всегда было у рабов! Это же лояльность хозяину наглядная! Типа ярма или клейма!
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1 м.