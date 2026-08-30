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ФедералПресс

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Кредитование бизнеса в Рязанской области выросло на 23 % за первое полугодие

Кредитование бизнеса в Рязанской области выросло на 23 % за первое полугодие

РЯЗАНЬ, 30 августа, ФедералПресс. В первом полугодии 2026 года корпоративные заемщики Рязанской области получили от банков кредиты на сумму 94,7 млрд рублей, что на 23 % превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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