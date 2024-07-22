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В Раде предположили, что Трамп в случае переизбрания заставит Зеленского уйти в отставку

В Раде предположили, что Трамп в случае переизбрания заставит Зеленского уйти в отставку

Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, в случае своего переизбрания, заставит уйти в отставку украинского президента Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекли после 20 мая, а новый глава Верховной рады будет вынужден подписать соглашение об урегулировании конфликта с РФ.

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