Кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп, в случае своего переизбрания, заставит уйти в отставку украинского президента Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекли после 20 мая, а новый глава Верховной рады будет вынужден подписать соглашение об урегулировании конфликта с РФ.