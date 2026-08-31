Началась паника: На Украине объявлены 4 "чёрные" области. Срочное заявление Зеленского. Такого признания об СВО в эфире ещё не было

Безопасный тыл готовится потерять свой статус уже в ближайшее время. Новые возможности ударных систем заставляют противника срочно перестраивать защиту, а одна фраза в прямом эфире фактически перечеркнула все заверения властей.
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