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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беликов о старте «Балтики»: «На четыре четыре с минусом. Дальше будем играть еще лучше, надеюсь»

Хавбек «Балтики» Иван Беликов оценил выступление команды на старте сезона. После 6 туров калининградцы занимают в РПЛ 5-е место.

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