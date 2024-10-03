Работодателей в РФ захотели обязать оплачивать сотрудникам проезд до работы

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий работодателей обеспечивать своим сотрудникам проезд до места работы и обратно, если у работников нет возможности воспользоваться для этого общественным транспортом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии