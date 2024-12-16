Омега-3, -6 и -9: жизненно важные жирные кислоты и их роль в здоровье Ольга ВайленкоПолиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) омега-3, омега-6 и омега-9 занимают особое место в рационе человека, играя ключевую роль в поддержании здоровья.