Небензя призвал США не поучать других, пока сами не оплатили взносы в ООН

Свой взнос в ООН должны сначала заплатить США, прежде чем пытаться поучать других, как оказывать гуманитарную помощь, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя 26 июля на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа.
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