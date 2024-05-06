ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Aзаров
    Вот ведь горе-то какое на наши головы!.. Великая эстляндия не приедет к нам!.. Хорошо что пока ни ЭКС-ЛЯНДИЯ! А то ве...Зови детей Надежд...
  • лина любимцева
    Да пошли они к черту, эти эстоННские сяффки...Зови детей Надежд...
  • валентина Васильева
    Прибалдуры.😀Зови детей Надежд...

Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками, и это вызвало критику

Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками, и это вызвало критику

Гений про злодейства Я прочитала, что Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Ну кому, как не мне, быть в теме))) Я о другом. &quot;Просто о Политике&quot; - сайт на платформе МТ. Это он по Тверской дефилирует, собой зарабатывая?
Ответить
4 час.
Геннадий
&quot;...Я тоже не в бочке на берегу реки живу, вообразите? Некоторые мне на это пеняют...&quot;/автор/  - что-то между гордыней или манией величия?!.
Ответить
4 час.
ВераВерная
А что не так автор сказал? Ну есть у человека жильё, может даже и элитное. Безусловно, найдутся те, кто это оплюёт. Гордыня и мания величия тут причём?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх