Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками, и это вызвало критику

ВераВерная Ну кому, как не мне, быть в теме))) Я о другом. "Просто о Политике" - сайт на платформе МТ. Это он по Тверской дефилирует, собой зарабатывая?

Геннадий "...Я тоже не в бочке на берегу реки живу, вообразите? Некоторые мне на это пеняют..."/автор/ - что-то между гордыней или манией величия?!.