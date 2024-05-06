Гений про злодейства Я прочитала, что Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками.
Путин и патриарх Кирилл обменялись подарками, и это вызвало критику
Комментарии
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ВераВерная
Ну кому, как не мне, быть в теме))) Я о другом. "Просто о Политике" - сайт на платформе МТ. Это он по Тверской дефилирует, собой зарабатывая?
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4 час.
Геннадий
"...Я тоже не в бочке на берегу реки живу, вообразите? Некоторые мне на это пеняют..."/автор/ - что-то между гордыней или манией величия?!.
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4 час.
ВераВерная
А что не так автор сказал? Ну есть у человека жильё, может даже и элитное. Безусловно, найдутся те, кто это оплюёт. Гордыня и мания величия тут причём?
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3 час.
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