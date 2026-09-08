Иске Чүпрәледә узган фестивальдә район халкының уңышларын билгеләп үттеләр

Иске Чүпрәле авылының «Чүпрәле» паркында Хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Анда махсус хәрби операция ветераннары һәм аларның гаиләләре, хезмәт ветераннары, хезмәт коллективлары һәм династияләре вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре, хәйриячеләр һәм волонтерлар катнашты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым