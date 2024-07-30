Не прячутся: влюбленная Бородина поделилась фото с мужчиной

Ведущая опубликовала свежее фото с отдыха в Турции. Ксения Бородина Социальные сетиНакануне в СМИ попала новость о том, что Ксения Бородина была замечена на отдыхе за границей в компании участника шоу «Последний герой.
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