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Кого Сталин готовил в свои преемники

Кого Сталин готовил в свои преемники

5 марта 1953-го Сталин умер. Всегда интересно, кому харизматичный и непререкаемый правитель хочет передать свою власть на исходе лет.

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